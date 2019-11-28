Дмитрий Азаров пожелал удачи самарским студентам-финалистам конкурса «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-28T12:02:34+03:00

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В Самарском театре оперы и балета прошел показ спектакля студентов самарского института культуры «Аленький цветочек», который участвует в окружном фестивале-конкурсе «Театральное Приволжье». Посмотреть на постановку юных артистов пришел и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Спектакль уже является победителем регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье», и мы надеемся, что с вашей поддержкой он добьется большего признания. Я очень рад, что ощущается мощный интерес к искусству театра не только у участников, но у многих школьников, студентов, молодых ученых и рабочих, - обратился к зрителям Дмитрий Азаров. Также он пожелал удачи молодым артистам.

Победителя окружного этапа конкурса «Театральное Приволжье» выберут по итогам голосования, которое стартует в пятницу, 29 ноября, в 14:00 по самарскому времени. Продлится оно ровно сутки. Проголосовать за понравившуюся постановку смогут все желающие. Для этого нужно позвонить по бесплатному номеру: 8 (800) 350-35-43 и в тональном режиме набрать порядковый номер постановки: у студенческих — от 1 до 14, у школьных — от 15 до 28. Отметим, что голосовать можно будет только за спектакли других регионов. Имена победителей станут известны в субботу, 30 ноября, во время онлайн-трансляции на официальном сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU