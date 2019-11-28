2019-11-28T12:02:34+03:00
Общество

Дмитрий Азаров пожелал удачи самарским студентам-финалистам конкурса «Театральное Приволжье»

Постановка «Аленький цветочек» претендует на победу в окружном этапе фестиваля
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарском театре оперы и балета прошел показ спектакля студентов самарского института культуры «Аленький цветочек», который участвует в окружном фестивале-конкурсе «Театральное Приволжье». Посмотреть на постановку юных артистов пришел и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Спектакль уже является победителем регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье», и мы надеемся, что с вашей поддержкой он добьется большего признания. Я очень рад, что ощущается мощный интерес к искусству театра не только у участников, но у многих школьников, студентов, молодых ученых и рабочих, - обратился к зрителям Дмитрий Азаров. Также он пожелал удачи молодым артистам.

Победителя окружного этапа конкурса «Театральное Приволжье» выберут по итогам голосования, которое стартует в пятницу, 29 ноября, в 14:00 по самарскому времени. Продлится оно ровно сутки. Проголосовать за понравившуюся постановку смогут все желающие. Для этого нужно позвонить по бесплатному номеру: 8 (800) 350-35-43 и в тональном режиме набрать порядковый номер постановки: у студенческих — от 1 до 14, у школьных — от 15 до 28. Отметим, что голосовать можно будет только за спектакли других регионов. Имена победителей станут известны в субботу, 30 ноября, во время онлайн-трансляции на официальном сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области снизилось производство пива
В Самаре обсудят с горожанами проект реконструкции улицы Дачной
Авто раскидало по дороге: в Октябрьске в столкновении Audi и Renault пострадали три женщины
Специалисты рассказали, почему падает покупательский спрос в «черную пятницу»
В Самаре выбрали лучшие бренды Поволжья
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели младенца в больнице
В Самаре построят новый выезд на улицу Шоссейную
Суд вынес приговор виновным в гибели двоих рабочих самарского предприятия на тяговой подстанции в Бугуруслане
В Крутых Ключах водитель на арендованном авто залетел под фуру и сбежал
В Самаре экс-сотрудник Росрыболовства заплатит 1,5 млн рублей за крупную взятку
В Самарской области проходит марафон по экспресс-тестированию на ВИЧ
Самарцы смогут взять автограф у игроков «Крыльев» на открытии нового кинотеатра
Какой будет 2-ая очередь Фрунзенского моста в Самаре: сроки, стоимость работ
В Самаре женщина-адвокат отделалась условным сроком за мошенничество на 200 тысяч рублей
Более 17,5 тысяч самарцев из-за долгов могут остаться без холодной воды под Новый год
В Нефтегорске бывший гендиректор обманул собственную фирму на 4 млн рублей
Чиновники объяснили причину вырубки деревьев на 5-ой просеке в Самаре
От сноса спасен! Из дома в Самаре, где происходило "стояние Зои", сделают музей
Самарским мамам подарят российские товары для детишек, флешку и открытки
"Нашли когда штаны снимать!": самарцев шокировала эротическая фотосессия в мороз на улице
Самара обогнала Москву и Питер по количеству автомобилей
"Доходный дом" из Тольятти раздавал деньги вкладчиков по фиктивным договорам займа
Здесь делают "Туман": губернатор оценил работу самарского производителя техники для внесения удобрений
В Самаре суд арестовал хозяйку кооператива «Вкусно и сытно», обманувшего людей на 400 млн рублей
В Чапаевске педофил затащил в квартиру 7-летнюю девочку и продержал несколько часов, угрожая ножом
В Самарской области открылись первые паллиативные палаты для детей
В Самарской области нефтяников могут освободить от налога на имущество