2019-11-28T11:54:07+03:00
Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело после гибели младенца в больнице

Причина смерти новорожденного ребенка пока не известна
Анастасия ФИЛАТОВА
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Малыш скончался в перинатальном центре в конце октябряМалыш скончался в перинатальном центре в конце октября
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В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели новорожденного ребенка. Он скончался в перинатальном центре больницы имени В.Д. Середавина 26 октября.

- Во вторник, 26 ноября, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщила «Комсомольской правде — Самара» старший помощник руководителя СУ СК по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева.

Точная причина гибели младенца пока не известна. Это предстоит установить судмедэкспертам. Назначено специальное исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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