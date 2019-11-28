В Самаре возбудили уголовное дело после гибели младенца в больнице
В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели новорожденного ребенка. Он скончался в перинатальном центре больницы имени В.Д. Середавина 26 октября.
- Во вторник, 26 ноября, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщила «Комсомольской правде — Самара» старший помощник руководителя СУ СК по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева.
Точная причина гибели младенца пока не известна. Это предстоит установить судмедэкспертам. Назначено специальное исследование.
ИСТОЧНИК KP.RU