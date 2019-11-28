В Самаре выбрали лучшие бренды Поволжья

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-28T12:29:04+03:00

В этом году в премии приняли участие специалисты из Самары, Казани, Тольятти, Оренбурга, Уфы, Перми и Саратова Фото: vk.com/volga_brand.

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В Самаре 20 ноября состоялась церемония награждения премии лучших маркетинговых решений Поволжья VOLGA BRAND – 2019. Премию проводят уже в пятый раз, в этом году в ней приняли участие специалисты из Самары, Казани, Тольятти, Оренбурга, Уфы, Перми и Саратова. Спикеры поделились с коллегами секретами работы в соцсетях и обменялись советами.

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а это значит, что в следующем году нас ждет шестая премия, - рассказывает идейный вдохновитель премии, директор брендингового агентства Lenin Елена Лукина. - Это важно для регионов, потому что на этом мероприятии они могут заявить о себе, показать свои работы и услышать экспертное мнение, дать возможность Поволжью гордиться их проектами.

В этом году в финал попал 21 проект из пяти городов Поволжья: из Самары, Волгограда, Уфы, Тольятти и Сызрани. Все призеры и победители есть на сайте VOLGA BRAND и в группах в соцсетях.

Пяти проектам вручили специальные призы от партнеров премии, а победители получили дипломы, памятные подарки и, что гораздо важнее, обратную связь профессионального сообщества, опыт и возможность показать себя конкурентам и клиентам.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU