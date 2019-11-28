Специалисты рассказали, почему падает покупательский спрос в «черную пятницу»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-28T12:42:39+03:00

В этом году специалисты не прогнозируют магазинам сверхдоходов в "черную пятницу" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средний чек покупок в день акции за последние 5 лет снизился почти на 1 тысячу рублей

Изменить размер текста: A A

Завтра, 29 ноября, в российских магазинах пройдет масштабная акция «черная пятница». В этот день различные товары можно купить по очень большой скидке. И ежегодно в этой акции участвуют тысячи россиян, но в последнее время эксперты наблюдают снижение покупательского спроса, пишет News.ru. Этому есть несколько причин.

- Мы не ждем никаких чудес. Понятно, что покупательский спрос падает. Однако это не означает, что покупают меньше, просто приобретают более дешевые вещи и меньше тратят из-за снижения доходов, - отметил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Размер среднего чека за последние 5 лет снизился с 3,6 тысяч рублей до 2,8 тысяч рублей. В этом году, по прогнозам специалистов, он будет еще меньше. Наибольшим спросом в «черную пятницу» пользуются вещевые магазины и крупные интернет-площадки. Добавим, что в прошлом году доходы интернет-магазинов, полученные в «черную пятницу», составили около 17,4 млрд рублей. В этом году денежный оборот останется примерно на этом же уровне.

Отметим, что часто в период действия акции активизируются сетевые мошенники. Они создают сайты-двойники и перетягивают себе многих клиентов крупных компаний, принося убытки и урон репутации бренда. Поймать таких аферистов весьма не просто.

ИСТОЧНИК KP.RU