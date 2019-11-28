2019-11-28T12:42:39+03:00
Общество

Специалисты рассказали, почему падает покупательский спрос в «черную пятницу»

Средний чек покупок в день акции за последние 5 лет снизился почти на 1 тысячу рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В этом году специалисты не прогнозируют магазинам сверхдоходов в "черную пятницу"В этом году специалисты не прогнозируют магазинам сверхдоходов в "черную пятницу"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Завтра, 29 ноября, в российских магазинах пройдет масштабная акция «черная пятница». В этот день различные товары можно купить по очень большой скидке. И ежегодно в этой акции участвуют тысячи россиян, но в последнее время эксперты наблюдают снижение покупательского спроса, пишет News.ru. Этому есть несколько причин.

- Мы не ждем никаких чудес. Понятно, что покупательский спрос падает. Однако это не означает, что покупают меньше, просто приобретают более дешевые вещи и меньше тратят из-за снижения доходов, - отметил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Размер среднего чека за последние 5 лет снизился с 3,6 тысяч рублей до 2,8 тысяч рублей. В этом году, по прогнозам специалистов, он будет еще меньше. Наибольшим спросом в «черную пятницу» пользуются вещевые магазины и крупные интернет-площадки. Добавим, что в прошлом году доходы интернет-магазинов, полученные в «черную пятницу», составили около 17,4 млрд рублей. В этом году денежный оборот останется примерно на этом же уровне.

Отметим, что часто в период действия акции активизируются сетевые мошенники. Они создают сайты-двойники и перетягивают себе многих клиентов крупных компаний, принося убытки и урон репутации бренда. Поймать таких аферистов весьма не просто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области снизилось производство пива
В Самаре обсудят с горожанами проект реконструкции улицы Дачной
Авто раскидало по дороге: в Октябрьске в столкновении Audi и Renault пострадали три женщины
В Самаре выбрали лучшие бренды Поволжья
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели младенца в больнице
Дмитрий Азаров пожелал удачи самарским студентам-финалистам конкурса «Театральное Приволжье»
В Самаре построят новый выезд на улицу Шоссейную
Суд вынес приговор виновным в гибели двоих рабочих самарского предприятия на тяговой подстанции в Бугуруслане
В Крутых Ключах водитель на арендованном авто залетел под фуру и сбежал
В Самаре экс-сотрудник Росрыболовства заплатит 1,5 млн рублей за крупную взятку
В Самарской области проходит марафон по экспресс-тестированию на ВИЧ
Самарцы смогут взять автограф у игроков «Крыльев» на открытии нового кинотеатра
Какой будет 2-ая очередь Фрунзенского моста в Самаре: сроки, стоимость работ
В Самаре женщина-адвокат отделалась условным сроком за мошенничество на 200 тысяч рублей
Более 17,5 тысяч самарцев из-за долгов могут остаться без холодной воды под Новый год
В Нефтегорске бывший гендиректор обманул собственную фирму на 4 млн рублей
Чиновники объяснили причину вырубки деревьев на 5-ой просеке в Самаре
От сноса спасен! Из дома в Самаре, где происходило "стояние Зои", сделают музей
Самарским мамам подарят российские товары для детишек, флешку и открытки
"Нашли когда штаны снимать!": самарцев шокировала эротическая фотосессия в мороз на улице
Самара обогнала Москву и Питер по количеству автомобилей
"Доходный дом" из Тольятти раздавал деньги вкладчиков по фиктивным договорам займа
Здесь делают "Туман": губернатор оценил работу самарского производителя техники для внесения удобрений
В Самаре суд арестовал хозяйку кооператива «Вкусно и сытно», обманувшего людей на 400 млн рублей
В Чапаевске педофил затащил в квартиру 7-летнюю девочку и продержал несколько часов, угрожая ножом
В Самарской области открылись первые паллиативные палаты для детей
В Самарской области нефтяников могут освободить от налога на имущество