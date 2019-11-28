2019-11-28T13:00:13+03:00
Происшествия

Авто раскидало по дороге: в Октябрьске в столкновении Audi и Renault пострадали три женщины

Один из автомобилистов не пропустил другого при выезде на главную дорогу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Аварию с пострадавшими спровоцировал водитель AudiАварию с пострадавшими спровоцировал водитель AudiФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Октябрьске полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автомобилей Audi и Renault, которое произошло утром в среду, 27 ноября. По данным полицейских, аварию спровоцировал водитель первой легковушки.

- За рулем Audi находился 51-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Максима Горького в направлении улицы Ульяновской, при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил Renault под управлением 54-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали три пассажирки автомобиля «Рено». Медики осмотрели их, а потом отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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