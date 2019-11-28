В Самарской области снизилось производство пива

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-28T13:56:24+03:00

За этот год из незаконного оборота было изъято почти 16 тысяч литров пива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В правительстве Самарской области обсудили проблемы развития производства пива в регионе. В последние годы отмечается снижение объемов производства этой продукции. По словам специалистов, одна из причин этого — нелегальный оборот пива.

- По экспертным оценкам, доля нелегального пива в обороте составляет порядка 30%. Только за 10 месяцев этого года сотрудники министерства промышленности и торговли изъяли из незаконного оборота более 15,8 тысяч литров пива и пивных напитков, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

За 2018-2019 годы сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО составили в отношении самарских предприятий 155 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, за этот же период времени в регионе нашли и прикрыли два подпольных завода, которые нелегально производили пиво. Как отмечают специалисты, борьба с нарушителями ведется на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU