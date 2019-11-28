«Крылья Советов» - в Лиге Европы: в ЦСКА перепутали эмблемы «Лудогорца» и самарской команды

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-28T14:37:41+03:00

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Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА перед матчем Лиги Европы с «Лудогорцем» допустила забавную ошибку в соцсетях клуба. Болгарский клуб обзавелся новой эмблемой – точь-в-точь, как у самарских «Крыльев Советов». Ошибку уже поправили, но скриншоты уже успели попасть в интернет. Один из них приводит sportbox.ru.

- Эх, жаль «Крылья» к нам не приедут, - иронизируют болельщики ЦСКА в социальных сетях.

Ошибку уже поправили, но скриншоты уже успели попасть в интернет. Фото: sportbox.ru.

«Крылья Советов» - последний перед «Лудогорцем» соперник ЦСКА. Напомним, встреча в рамках Российской премьер-лиги завершилась победой «армейцев» со счетом 1:0.

Матч ЦСКА с «Лудогорцем» начнется в 21:00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU