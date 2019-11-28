В Самаре провели масштабную спецоперацию по поимке сбежавших из колонии «преступников»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-28T14:51:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре из-под охраны сбежали несколько вооруженных заключенных колонии. В городе развернули масштабную спецоперацию по их поимке. Ловить преступников отправили сводные отряды УФСИН, бойцов ОМОНа, сотрудников ГИБДД, а также задействовали технику: беспилотник «Зола» и бронеавтомобиль. Без боя беглецы не сдались. Правда, на самом деле он был ненастоящий — все прошло в рамках учений.

- По замыслу учений из-под охраны сбежали осужденные. На розыск и задержание условных преступников были направлены несколько различных подразделений. Руководил учениями начальник УФСИН по Самарской области, генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Правоохранители выследили беглецов и благополучно поймали их. Все те, кто был задействован в учениях, получили положительные оценки.

В Самаре росгвардейцы и сотрудники ФСИН ловили сбежавших заключенных .Видео: управление Росгвардии по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU