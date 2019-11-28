В Самаре комплексный ремонт улиц Мичурина и Арцыбушевской займет два года

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-28T15:06:28+03:00

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В Самаре нашли подрядчиков для комплексного ремонта дорог в 2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». К работам они приступят весной, когда установятся положительные температуры.

- Улицу Мичурина от Чкалова до Масленникова и улицу Арцыбушевскую от Полевой до Тургенева обновит ООО «НПФ «ХХI Век». Работы подрядчик должен будет выполнить до 31 октября 2021 года. А вот улицу Ленинскую от дома № 1 до улицы Полевой приведет в порядок ООО «КД ПМК», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, что ООО «НПФ «ХХI Век» также является подрядчиком ремонта улиц Стара-Загора и Победы. Он начал работы уже в этом году. До 2020 года улицу Стара-Загора приведут в порядок до улицы Ташкентской, а улицу Победы — до улицы Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU