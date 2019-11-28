2019-11-28T15:34:59+03:00
Происшествия

В Тольятти от берега оторвалась льдина с тремя рыбаками

На сушу мужчинам помогали выбираться спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей ДербеневФото: Андрей ДербеневФото: Facebook
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В Самарской области появились первые, так называемые жертвы, тонкого льда. В четверг, 28 ноября, трое мужчин отправились на рыбалку на Волгу, которая едва не закончилась для них трагедией. Льдину, на которой находились рыбаки, внезапно оторвало от берега. Самостоятельно выбраться на сушу они не смогли.

- Все произошло в районе паромной переправы полуострова Копылово. Спасатели выехали на место и эвакуировали троих рыбаков с ледового поля, - сообщил на своей странице в фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

По его словам, лед на реке еще не достиг безопасной толщины и составляет сейчас около 3-5 см. В связи с этим спасатели призывают любителей зимней рыбалки дождаться крепких морозов и не выходить пока на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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