В Самаре недострой на Советской/Черемшанской закроют забором от детей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-28T15:53:06+03:00

Восстановить ограждение вокруг недостроя должны будут до конца года Фото: Архив "КП"

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В Самаре закроют забором недострой на пересечении улиц Советской и Черемшанской. Восстановить ограждение дома, который еще в 2003 году начало строить ООО «Горос», потребовала прокуратура.

- в 2013 году суд признал «Горос» банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Проверка показала, что работы на объекте не ведутся, охраны там нет, а ограждение частично отсутствует. Из-за этого на площадку в любой момент могут попасть сторонние люди, в том числе и дети, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать конкурсного управляющего «Гороса» восстановить ограждение недостроя со стороны гаражей, расположенных вдоль улицы Советской. Сделать это он должен будет в течение 1 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU