В Самаре недострой на Советской/Черемшанской закроют забором от детей
В Самаре закроют забором недострой на пересечении улиц Советской и Черемшанской. Восстановить ограждение дома, который еще в 2003 году начало строить ООО «Горос», потребовала прокуратура.
- в 2013 году суд признал «Горос» банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Проверка показала, что работы на объекте не ведутся, охраны там нет, а ограждение частично отсутствует. Из-за этого на площадку в любой момент могут попасть сторонние люди, в том числе и дети, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать конкурсного управляющего «Гороса» восстановить ограждение недостроя со стороны гаражей, расположенных вдоль улицы Советской. Сделать это он должен будет в течение 1 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU