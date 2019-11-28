2019-11-28T16:52:10+03:00
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову

Его обвиняют по двум статьям, наказание по ним может в итоге "перевалить" за 10 лет колонии
Александра БУДАЕВА
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Реналь Мязитов был арестован 17 октября прошлого годаРеналь Мязитов был арестован 17 октября прошлого годаФото: архив КП
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Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова.

- По версии следствия, он был в сговоре с директором ООО "СК Евроальянс", - рассказали в областной прокуратуре. - Вместе они 59 млн рублей, который были выделены в сентября 2016 года на застройку территории бывшего военного городка на 19 км Московского шоссе.

Также следствие считает, что по вине Мязитова СОФЖИ понес большие расходы: фонд заключил невыгодный для себя договор купли-продажи земли с 15 нежилыми помещениями в Самарском районе и лишился земельного участка в Тольятти. Ущерб по первой сделке оценивается в 57,9 млн рублей, по второй - в 361 млн рублей.

Свою вину в ходе следствия мужчина не признавал: по его словам, все решения он принимал не единолично, они были одобрены вышестоящим начальством, а потому он ни в чем не виноват.

Реналю Мязитову в итоге предъявили обвинение в одном эпизоде мошенничества на 59 млн рублей и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ущерб оценивается в 361 и 57 млн рублей).

- После вручения обвинительного заключения обвиняемому и его адвокату дело будет направлено в Самарский районный суд, - сообщила пресс-секретарь Самарской областной прокуратуры Ульяна Кудинова.

За злоупотребление полномочиями закон предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 4 лет. А вот за мошенничество в особо крупном размере "попасть" можно по-серьезному: санкции статьи предусматривают до 10 лет реального лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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