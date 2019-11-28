В Самаре уголовник оставил без связи воспитанников детского лагеря

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-28T16:34:10+03:00

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В Самаре скоро предстанет перед судом уголовник, который оставил без связи детский спортивный лагерь. Мужчина коварно похитил у нескольких воспитанников учреждения сотовые телефоны.

- Установлено, что 4 августа этого года мужчина, который ранее был судим, проник на территорию лагеря «Олимп» на 7-ой просеке, а затем забрался в спальные корпуса и украл четыре сотовых телефона, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.

Сумма причиненного мужчиной ущерба составила 120 тысяч рублей. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Промышленный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU