В Самаре уголовник оставил без связи воспитанников детского лагеря
В Самаре скоро предстанет перед судом уголовник, который оставил без связи детский спортивный лагерь. Мужчина коварно похитил у нескольких воспитанников учреждения сотовые телефоны.
- Установлено, что 4 августа этого года мужчина, который ранее был судим, проник на территорию лагеря «Олимп» на 7-ой просеке, а затем забрался в спальные корпуса и украл четыре сотовых телефона, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.
Сумма причиненного мужчиной ущерба составила 120 тысяч рублей. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Промышленный районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU