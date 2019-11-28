2019-11-28T17:43:52+03:00
Общество

Пенсионер из Тольятти отсудил у государства 65 тысяч рублей

Ранее его лишили водительских прав за наезд на пешехода, которого на самом деле он не совершал
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД поверили пешеходу и задержали водителя, который якобы скрылся с места ДТПСотрудники ГИБДД поверили пешеходу и задержали водителя, который якобы скрылся с места ДТПФото: Александра БУДАЕВА
Изменить размер текста:

Тольяттинский пенсионер одержал победу в многочисленных судебных тяжбах против полиции. Все дело в том, что год назад его несправедливо лишили водительских прав на наезд на пешехода.

А позже выяснилось, что никакого наезда не было. Пешеход оказался членом дачного товарищества в селе Мусорка. После конфликта с председателем этого товарищества он заявил в ГИБДД, что председатель сбил его на дороге, когда ехал мимо на машине. Вот только следов наезда на человека на "Калине" не было, да и пешеход в больницу не обращался, и каких-либо доказательств того, что у него были травмы или хотя бы синяки, в деле не нашлось.

Заместитель председателя Самарского областного суда Сергей Шкуров отменил несправедливое судебное решение, после чего водитель получил право на восстановление своего доброго имени, водительских прав, плюс на возмещение материального и морального вреда - ведь сотрудники полиции Ставропольского района держали пенсионера за решеткой более 12 часов просто из-за того, что какой-то человек обвинил его в наезде на пешехода и оставлении места ДТП.

- Автомобилист подал исковое заявление к отделу МВД России по Ставропольскому району и к Министерству внутренних дел РФ, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" председатель Самарского регионального отделения Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Сергей Слюсарев. - 5 сентября этот иск был удовлетворен Центральным районным судом Тольятти, полиция подала апелляционную жалобу, но 25 ноября решение районного суда было признано законным и обоснованным уже в Самарском областном суде.

Таким образом в ближайшее время пенсионер должен получить 65 тысяч рублей. Накажут ли самих сотрудников ГИБДД, которые поспешили с выводами, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неизвестный "волан" в небе, который засняли жители Самары и Тольятти, оказался ракетой
В Сызрани прохожие отомстили парню, который испортил чужую машину
Самарская полиция ищет преступника, который напал на адвоката недалеко от театра оперы и балета
Посла Швейцарии обвиняет в харассменте россиянка- сотрудница посольства
В Самаре возле ТРК "Амбар" построят жилой район на 50 тысяч человек
Мужчину, чью мумию нашли в самарском гараже, забили до смерти два парня
В Самаре уголовник оставил без связи воспитанников детского лагеря
Стало известно, что делали самарские красотки на морозе в одном белье
Прокуратура утвердила обвинение экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову
В Самаре недострой на Советской/Черемшанской закроют забором от детей
В Тольятти от берега оторвалась льдина с тремя рыбаками
В Самаре комплексный ремонт улиц Мичурина и Арцыбушевской займет два года
В Самаре провели масштабную спецоперацию по поимке сбежавших из колонии «преступников»
«Крылья Советов» - в Лиге Европы: в ЦСКА перепутали эмблемы «Лудогорца» и самарской команды
В строительство цифрового планетария в Самаре вложат федеральные деньги
В Самарской области снизилось производство пива
В Самаре обсудят с горожанами проект реконструкции улицы Дачной
Авто раскидало по дороге: в Октябрьске в столкновении Audi и Renault пострадали три женщины
Специалисты рассказали, почему падает покупательский спрос в «черную пятницу»
В Самаре выбрали лучшие бренды Поволжья
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели младенца в больнице
Дмитрий Азаров пожелал удачи самарским студентам-финалистам конкурса «Театральное Приволжье»
В Самаре построят новый выезд на улицу Шоссейную