Пенсионер из Тольятти отсудил у государства 65 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-28T17:43:52+03:00

Ранее его лишили водительских прав за наезд на пешехода, которого на самом деле он не совершал

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Тольяттинский пенсионер одержал победу в многочисленных судебных тяжбах против полиции. Все дело в том, что год назад его несправедливо лишили водительских прав на наезд на пешехода.

А позже выяснилось, что никакого наезда не было. Пешеход оказался членом дачного товарищества в селе Мусорка. После конфликта с председателем этого товарищества он заявил в ГИБДД, что председатель сбил его на дороге, когда ехал мимо на машине. Вот только следов наезда на человека на "Калине" не было, да и пешеход в больницу не обращался, и каких-либо доказательств того, что у него были травмы или хотя бы синяки, в деле не нашлось.

Заместитель председателя Самарского областного суда Сергей Шкуров отменил несправедливое судебное решение, после чего водитель получил право на восстановление своего доброго имени, водительских прав, плюс на возмещение материального и морального вреда - ведь сотрудники полиции Ставропольского района держали пенсионера за решеткой более 12 часов просто из-за того, что какой-то человек обвинил его в наезде на пешехода и оставлении места ДТП.

- Автомобилист подал исковое заявление к отделу МВД России по Ставропольскому району и к Министерству внутренних дел РФ, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" председатель Самарского регионального отделения Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Сергей Слюсарев. - 5 сентября этот иск был удовлетворен Центральным районным судом Тольятти, полиция подала апелляционную жалобу, но 25 ноября решение районного суда было признано законным и обоснованным уже в Самарском областном суде.

Таким образом в ближайшее время пенсионер должен получить 65 тысяч рублей. Накажут ли самих сотрудников ГИБДД, которые поспешили с выводами, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU