2019-11-28T16:58:33+03:00
Общество

В Самаре возле ТРК "Амбар" построят жилой район на 50 тысяч человек

Проект предполагает возведение домов разной этажности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: холдинг Global VisionФото: холдинг Global Vision
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В Самаре в районе ТРК "Амбар" собираются построить новый жилой район "Амград" на 50 тысяч человек. Застройкой территории площадью 100 га займется холдинг Global Vision.

- Район будет представлять собой кварталы с домами переменной этажности и всей необходимой социальной инфраструктурой для комфортной жизни, работы и отдыха, - рассказали в компании.

Так, в макрорайоне планируется разместить велодорожки, спортивные и детские площадки, а также установить во дворах бесплатные точки доступа Wi-Fi и обустроить специальную зону для выгула собак. Сейчас ведется строительство первого дома переменной этажности - 7, 16 и 24 этажа. Завершить работы застройщик планирует в первом квартале 2021 года. Предполагается, что на возведение первого квартала района будет вложено 1,5 млрд рублей. Отметим, что холдинг Global Vision станет одним из первых в Самарской области, кто будет работать с использованием счетов эскроу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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