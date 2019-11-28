2019-11-28T18:23:28+03:00
Общество

Посла Швейцарии обвиняет в харассменте россиянка- сотрудница посольства

Сейчас женщина написала заявление в Следственное управление СК по Москве. В посольстве уверяют, что она виновна в подделке документов и мошенничестве
Анастасия МЫШКИНА
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В адрес посла Швейцарии в России Ива Россье прозвучали обвинения в домогательствах. Бывшая сотрудница ведомства Наталья обратилась в следственный комитет и в ГУ МВД по Москве. Подробности жалоб узнали журналисты News.ru.

- Женщина рассказала, что приставания начались еще во время ЧМ - 2018. В Ростове-на-Дону посол ночью, по словам женщины, ввалился пьяным в ее номер. Она его вытолкала, на следующий день мужчина делал вид, что все нормально, а сама Наталья побоялась потерять работу, - сообщает издание.

Когда харрасмент продолжился, женщине пришлось уволиться. Но агрессор не дал ей шанса на счастливую жизнь. Он начал воплощать в жизнь угрозы. На новую работу Натальи начали звонить из посольства с отрицательными рекомендациями и обвинениями. В редакции сообщили, что у них есть запись этого разговора.

Также женщина говорит, что ее не до конца рассчитали при увольнении. В ответ на жалобы россиянки посольство также обратилось в полицию. Они требуют возбудить уголовное дело в отношении Натальи за мошенничество и подделку документов. Обвинения в домогательстве здесь считают голословными.

Сейчас ведомства проводят проверку заявлений

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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