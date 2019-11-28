Самарская полиция ищет преступника, который напал на адвоката недалеко от театра оперы и балета
В Самаре возбудили уголовное дело после нападения на адвоката Людмилу Гилетину, о котором ранее сообщало "Самарское обозрение".
Жестокая расправа произошла вчера, 27 ноября на перекрестке улиц Галактионовской и Рабочей - напротив как раз находится Самарский академический театр оперы и балета. 59-летнюю женщину избили, нанесли ей несколько ножевых ранений, плюс плеснули ей кислотой в лицо. В тяжелом состоянии она сейчас находится в больнице.
- Сотрудники полиции пытаются установить личность нападавшего, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД, - По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Связано ли нападение с одним из дел, которое могла вести пострадавшая, в правоохранительных органах пока не комментируют.
ИСТОЧНИК KP.RU