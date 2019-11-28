В Сызрани прохожие отомстили парню, который испортил чужую машину
Сызранской полиции прибавилось работы: в интернете широко разошлось видео, которое сняли жители многоквартирного жилого дома на ул.Карла Маркса.
На записи видно, как молодой человек прыгает на крыше машины, припаркованной во дворе. На металле появляются вмятины. К парню побегают два мужчины, начинается потасовка, парень падает на землю, а мужчины продолжают его бить руками и ногами.
За всем этим наблюдает подросток с рюкзаком, на крики сбегаются прохожие. Конец истории остался за кадром. Вызвал ли кто-то полицию и "Скорую помощь" на место ЧП, на данный момент не ясно.
Пользователи соцсетей, куда уже выложили эту видеозапись, немного разошлись во мнениях: кто-то говорит, что "мужики все правильно сделали", другие считают, что парня проучили слишком жестоко.
В полиции ситуацию пока комментируют очень осторожно: редакции "КТВ-Луч" сызранские силовики подтвердили, что видео видели и уже начали работать по нему. Для начала придется установить всех участников потасовки, плюс хозяина пострадавшей машины. А потом уже разбираться, у кого к кому есть претензии.
Сызрань парень прыгает по машине.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU