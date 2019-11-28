В Сызрани прохожие отомстили парню, который испортил чужую машину

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-28T19:20:55+03:00

Свидетели говорят, что парень не только прыгал на машине, но и что-то громко кричал Фото: скриншот с видео

Жители дома, во дворе которого произошло ЧП, засняли на видео, как молодой человек прыгал на крыше автомобиля так, что там остались вмятины

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Сызранской полиции прибавилось работы: в интернете широко разошлось видео, которое сняли жители многоквартирного жилого дома на ул.Карла Маркса.

На записи видно, как молодой человек прыгает на крыше машины, припаркованной во дворе. На металле появляются вмятины. К парню побегают два мужчины, начинается потасовка, парень падает на землю, а мужчины продолжают его бить руками и ногами.

За всем этим наблюдает подросток с рюкзаком, на крики сбегаются прохожие. Конец истории остался за кадром. Вызвал ли кто-то полицию и "Скорую помощь" на место ЧП, на данный момент не ясно.

Пользователи соцсетей, куда уже выложили эту видеозапись, немного разошлись во мнениях: кто-то говорит, что "мужики все правильно сделали", другие считают, что парня проучили слишком жестоко.

В полиции ситуацию пока комментируют очень осторожно: редакции "КТВ-Луч" сызранские силовики подтвердили, что видео видели и уже начали работать по нему. Для начала придется установить всех участников потасовки, плюс хозяина пострадавшей машины. А потом уже разбираться, у кого к кому есть претензии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/746711" frameborder="0"></iframe> Сызрань парень прыгает по машине.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU