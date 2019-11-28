2019-11-28T19:20:55+03:00
Происшествия

В Сызрани прохожие отомстили парню, который испортил чужую машину

Жители дома, во дворе которого произошло ЧП, засняли на видео, как молодой человек прыгал на крыше автомобиля так, что там остались вмятины
Александра БУДАЕВА
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Свидетели говорят, что парень не только прыгал на машине, но и что-то громко кричалСвидетели говорят, что парень не только прыгал на машине, но и что-то громко кричалФото: скриншот с видео
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Сызранской полиции прибавилось работы: в интернете широко разошлось видео, которое сняли жители многоквартирного жилого дома на ул.Карла Маркса.

На записи видно, как молодой человек прыгает на крыше машины, припаркованной во дворе. На металле появляются вмятины. К парню побегают два мужчины, начинается потасовка, парень падает на землю, а мужчины продолжают его бить руками и ногами.

За всем этим наблюдает подросток с рюкзаком, на крики сбегаются прохожие. Конец истории остался за кадром. Вызвал ли кто-то полицию и "Скорую помощь" на место ЧП, на данный момент не ясно.

Пользователи соцсетей, куда уже выложили эту видеозапись, немного разошлись во мнениях: кто-то говорит, что "мужики все правильно сделали", другие считают, что парня проучили слишком жестоко.

В полиции ситуацию пока комментируют очень осторожно: редакции "КТВ-Луч" сызранские силовики подтвердили, что видео видели и уже начали работать по нему. Для начала придется установить всех участников потасовки, плюс хозяина пострадавшей машины. А потом уже разбираться, у кого к кому есть претензии.

Сызрань парень прыгает по машине.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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