2019-11-28T19:52:11+03:00
Происшествия

Неизвестный "волан" в небе, который засняли жители Самары и Тольятти, оказался ракетой

Минобороны РФ сегодня проводило испытания межконтинентальное ракеты "Тополь"
Александра БУДАЕВА
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Ракету "Тополь" запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской областиРакету "Тополь" запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области
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Сегодня вечером жители разных регионов России неожиданно увидели в небе непонятный светящийся объект, который по виду напоминал огромный воланчик.

Фото и видео быстро разлетелись по интернету. Заснять НЛО удалось и жителям Самарской области.

- Космический мусор в верхних слоях атмосферы, - предположили одни.

- Да нет, это корабль хищников подбили, - твердили другие.

- Может, военные учения? - интересовались третьи. И именно они оказались ближе всего к истине.

Когда соцсети уже вовсю обсуждали, пора ли учиться делать шапочки из фольги и готовиться к нашествию пришельцев, министерство обороны РФ сообщило, что "кина не будет". Мол, то был не корабль пришельцев, а ракета. Наша.

Оказалось, что межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" запустили с полигона в Астраханской области для того, чтобы она поразила цель в Казахстане. Военные отрапортовали, что испытания прошли успешно.

- Это было круто, - ответили им жители страны, которым посчастливилось увидеть ракету над головой и пошли дальше постить в интернет фото и видео с "чудо-воланом".

Непонятный объект в небе видели в нескольких регионах России Фото: скриншот с видео

Непонятный объект в небе видели в нескольких регионах РоссииФото: скриншот с видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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