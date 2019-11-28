Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег

28 Нояб. 22:36 2019-11-28T22:36:46+03:00

Настоящая зима в Самару пока не торопится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В ближайшие выходные Самарскую область ждет потепление, ветер и снег.

- Антициклон, из-за которого стояла сухая и морозная погода, будет смещаться на юг Урала, - рассказали в Приволжском УГМС. - Во второй половине недели начнется усиливаться ветер, а к концу недели мороз ослабеет и местами пройдет снег.

Впрочем, снежный покров вряд ли ляжет по всему региону.

По прогнозам, в ночь с пятницы на субботу ожидается слабый морозец (-3-8 °C) и небольшой снегопад, зато днем температура может подняться до нуля. А в воскресенье местами и вовсе потеплеет до +2°C. Мокрый снег постепенно превратится в дождь, на город опустится туман, а тротуары покроет гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU