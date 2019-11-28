Роспотребнадзор начал проверку качества воды в Автозаводском районе Тольятти
В Тольятти надзорные органы начали проверку качества горячей воды, которую поставляют жителям Автозаводского района. Недавно в дело вступили специалисты местного подразделения Роспотребнадзора.
В химической лаборатории ТЭЦ ВАЗа уверяют, что мониторинг они ведут постоянно и никаких посторонних запахов пока не нашли:
- Изменений в технологии приготовления подпиточной воды не выявлено. Влияние источника тепловой энергии ТЭЦ ВАЗа на ухудшение качества воды в абонентских сетях исключено, - заявили в Самарском филиале ПАО "Т Плюс", к которой относится лаборатория.
Тем временем пробы воды взяли эксперты тольяттинского Центра гигиены и эпидемиологии, но и они констатировали, что пока что все соответствует требованиям СанПиНов, а что до запаха - то он в пределах нормы.
Проверки, между тем продолжается. Горадминистрация ждет официального ответа от АО ТЕВИС. Ранее компания сообщала о временном отключении для ремонта и диагностики паропровода ТЭЦ-ПКЗ. Специалисты собирались оценить безопасность его дальнейшей эксплуатации. Отключение было запланировано на 27 ноября. Связаны ли жалобы жителей с этим фактом, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU