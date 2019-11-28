Роспотребнадзор начал проверку качества воды в Автозаводском районе Тольятти

СЕГОДНЯ 21:58 2019-11-28T21:58:59+03:00

Специалисты проверяют, безопасна ли вода, которая течет из кранов жителей Автозаводского района Тольятти Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители жалуются на странный запах, но пока специалисты ничего подозрительного не обнаружили

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В Тольятти надзорные органы начали проверку качества горячей воды, которую поставляют жителям Автозаводского района. Недавно в дело вступили специалисты местного подразделения Роспотребнадзора.

В химической лаборатории ТЭЦ ВАЗа уверяют, что мониторинг они ведут постоянно и никаких посторонних запахов пока не нашли:

- Изменений в технологии приготовления подпиточной воды не выявлено. Влияние источника тепловой энергии ТЭЦ ВАЗа на ухудшение качества воды в абонентских сетях исключено, - заявили в Самарском филиале ПАО "Т Плюс", к которой относится лаборатория.

Тем временем пробы воды взяли эксперты тольяттинского Центра гигиены и эпидемиологии, но и они констатировали, что пока что все соответствует требованиям СанПиНов, а что до запаха - то он в пределах нормы.

Проверки, между тем продолжается. Горадминистрация ждет официального ответа от АО ТЕВИС. Ранее компания сообщала о временном отключении для ремонта и диагностики паропровода ТЭЦ-ПКЗ. Специалисты собирались оценить безопасность его дальнейшей эксплуатации. Отключение было запланировано на 27 ноября. Связаны ли жалобы жителей с этим фактом, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU