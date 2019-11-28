Самарец выпрыгнул из окна и выжил, переломав себе ноги
К счастью, окно находилось на высоте второго этажа
К высотке вызвали "Скорую помощь"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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57-летний самарец взял и вышел в окно жилого дома на проспекте Кирова. Мужчина был изрядно пьян и, вполне возможно, не совсем понимал, что делает.
К счастью, окно было расположено на высоте второго этажа, так что он выжил, хотя и сломал себе обе ноги.
Пострадавшему вызвали "Скорую помощь", сейчас он находится в больнице имени Семашко.
О пациенте медики сообщили в полицию - вдруг он не сам вышел в окно, а ему "помогли"? По факту ЧП сейчас проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU