Самарец выпрыгнул из окна и выжил, переломав себе ноги

СЕГОДНЯ 22:18 2019-11-28T22:18:42+03:00

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57-летний самарец взял и вышел в окно жилого дома на проспекте Кирова. Мужчина был изрядно пьян и, вполне возможно, не совсем понимал, что делает.

К счастью, окно было расположено на высоте второго этажа, так что он выжил, хотя и сломал себе обе ноги.

Пострадавшему вызвали "Скорую помощь", сейчас он находится в больнице имени Семашко.

О пациенте медики сообщили в полицию - вдруг он не сам вышел в окно, а ему "помогли"? По факту ЧП сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU