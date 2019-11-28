2019-11-28T23:24:58+03:00
Общество

Умер первый министр образования Самарской области

Ефиму Когану, который скончался 29 ноября, было 79 лет
Александра БУДАЕВА
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С 2007 года Ефим Коган был научным руководителем Приволжского филиала Федерального института развития образованияС 2007 года Ефим Коган был научным руководителем Приволжского филиала Федерального института развития образования
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На 80 году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор Ефим Яковлевич Коган.

Он был первым министром образования и науки Самарской области с 1992-й по 2005 год. В 1998 году под его руководством в регионе внедрили систему повышения квалификации для педагогов.

С 2007 года Ефим Коган являлся научным руководителем Приволжского филиала Федерального института развития образования. Он продолжал разрабатывать различные образовательные методики и методологии для модернизации системы образования плоть до недавнего времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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