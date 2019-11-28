Умер первый министр образования Самарской области
На 80 году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор Ефим Яковлевич Коган.
Он был первым министром образования и науки Самарской области с 1992-й по 2005 год. В 1998 году под его руководством в регионе внедрили систему повышения квалификации для педагогов.
С 2007 года Ефим Коган являлся научным руководителем Приволжского филиала Федерального института развития образования. Он продолжал разрабатывать различные образовательные методики и методологии для модернизации системы образования плоть до недавнего времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU