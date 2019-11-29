2019-11-29T08:35:52+03:00
Общество

Теперь-то их не уволят! Работающих предпенсионеров из Самары научат "бесконфликтному общению"

Займется этим Самарский национальный исследовательский университет имени Королева
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Людей предпенсионного возраста научат обходиться без конфликтов на работеЛюдей предпенсионного возраста научат обходиться без конфликтов на работе
Изменить размер текста:

В Самаре проведут занятия по "бесконфликтному общению" для 31 гражданина предпенсионного возраста. Участниками могут стать только те, у кого есть работа. Победителем объявленной закупки стал Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева. Учебное заведение предложило наименьшую цену, опустив максимальную планку контракта на 85%. Преподаватели университета готовы поработать за 67 675 тыс рублей. От них требуется провести 40 часов занятий.

- В учебную программу обязательно должны войти модули по психологии конструктивного общения и управление конфликтами в межличностном общении, - говорится в документах закупки.

Сначала Центр занятости населения г.о. Самара был готов заплатить до 465 тыс. рублей. Всего свои услуги предлагали 9 участников. Горожан предпенсионного возраста учат всему новому в рамках дополнительного профессионального образования. Например, также в закупках можно найти лот по поиску обучающей организации для тех, кто пока не дожил до пенсионного возраста и мечтает стать флористом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на два дня перекроют движение по улице Советской Армии
Погода на выходные в Самарской области: в регион нагрянут мокрый снег с дождем
В Новокуйбышевске экс-сотрудник Росгвардии организовал банду и занялся торговлей наркотиков
В Самарской области мужчина без прав опрокинул «Гранту» на крышу
Жительница Новокуйбышевска погасила долг за коммуналку из страха осуждения на работе
Врача «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение во время игры молодежного первенства РПЛ
В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков на стадион повезут трамваи S5
В Самаре почти за 54 млн рублей капитально отремонтируют стадион «Торпедо-4»
Андрей Каряка приедет на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»
Мэрия Самары готова потратить 1,23 млн рублей, чтобы узнать, что про нее пишут
В Самаре на переселение людей из аварийного жилья направят 7 млрд рублей
В Самаре на Ново-Вокзальной пенсионер на Hyundai сбил на пешеходном переходе двоих школьников
Победителям - 14 миллионов: о развитии площадки у "Самара Арены" подумают участники международного конкурса
Умер первый министр образования Самарской области
Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег
Самарец выпрыгнул из окна и выжил, переломав себе ноги
Роспотребнадзор начал проверку качества воды в Автозаводском районе Тольятти
Самарский облсуд признал незаконной зарплату мэра Октябрьска Александры Гожей
"Это корабль хищников?" Жителей Самары свел с ума огромный светящийся волан в небе
В Сызрани прохожие отомстили парню, который испортил чужую машину
Кинолог с собакой не смог найти следы преступника, который напал на адвоката недалеко от театра оперы и балета
Посла Швейцарии обвиняет в харассменте россиянка- сотрудница посольства