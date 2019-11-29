Теперь-то их не уволят! Работающих предпенсионеров из Самары научат "бесконфликтному общению"

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-29T08:35:52+03:00

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В Самаре проведут занятия по "бесконфликтному общению" для 31 гражданина предпенсионного возраста. Участниками могут стать только те, у кого есть работа. Победителем объявленной закупки стал Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева. Учебное заведение предложило наименьшую цену, опустив максимальную планку контракта на 85%. Преподаватели университета готовы поработать за 67 675 тыс рублей. От них требуется провести 40 часов занятий.

- В учебную программу обязательно должны войти модули по психологии конструктивного общения и управление конфликтами в межличностном общении, - говорится в документах закупки.

Сначала Центр занятости населения г.о. Самара был готов заплатить до 465 тыс. рублей. Всего свои услуги предлагали 9 участников. Горожан предпенсионного возраста учат всему новому в рамках дополнительного профессионального образования. Например, также в закупках можно найти лот по поиску обучающей организации для тех, кто пока не дожил до пенсионного возраста и мечтает стать флористом.

ИСТОЧНИК KP.RU