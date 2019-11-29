Мэрия Самары готова потратить 1,23 млн рублей, чтобы узнать, что про нее пишут

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-29T08:58:43+03:00

Горадминистрация требует составлять отчет по темам каждый день, отдельно нужно отметить упоминания главы города

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Администрация г.о. Самара ищет подрядчика, который за сумму не больше 1,23 млн рублей будет в течение года следить, что пишут и показывают про мэрию и главу города в местных СМИ. В месяц на это готовы тратить 102 тыс. рублей. Но за эти деньги предстоит тяжело потрудиться.

Например, в день нужно будет отсматривать до пяти телеканалов, и если где-то упомянут администрацию или мэра, нужно будет полностью расшифровать текст передачи, указать всех появившихся в кадре лиц и дать текст их комментариев.

Также ежедневно счастливчику, выигравшему аукцион, предстоит каждый день читать все выходящие на территории Самары региональные и федеральные СМИ. А заодно просматривать веб-сайты - не более 10 в день, что, конечно, радует.

Если заказчик особенно попросит, то придется послушать и радио. Выбор большой. Здесь тоже придется расшифровывать все выступление.

Победителю придется отслеживать информацию о работе горадминистрации по 21 направлению. Отдельно нужно будет выделить публикации, связанные с работой Елены Лапушкиной, которая является главой Самары.

Заявки от желающих целый год смотреть, читать и слушать самарские СМИ, ждут до 9 декабря. 11 числа выберут победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU