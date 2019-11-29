Победителям - 14 миллионов: о развитии площадки у "Самара Арены" подумают участники международного конкурса

СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-29T08:43:41+03:00

Пока вокруг Самара Арены пустынно, особенно не в дни матчей

Участникам из разных стран предложат создать три экономически обоснованные концепции развития территории у стадиона. На организацию конкурса потратят 25,5 млн рублей

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В Самаре готовы потратить больше 25,5 млн рублей, чтобы провести международный профессиональный конкурс. Его результатом должны стать три разработанные и экономически обоснованные концепции развития территории вокруг стадиона "Самара Арена". Соответствующая закупка появилась на специализированном сайте.

Победителю торгов придется сначала провести комплексное исследование территории, а затем организовать конкурс, разработав требования к составу и содержанию представленных работ, критерии оценки и техническое задание.

Также в задании указано, что у конкурса должен быть веб-сайт. Запустив его, нужно разослать релизы в СМИ, сообщить всем заинтересованным лицам о подвернувшейся возможности решить судьбу "Самара Арены". Выбирать победителя конкурса будет жюри.

Об итогах конкурса предлагается рассказать на пресс-конференции, туда позовут и местные, и федеральные СМИ. Финалисты конкурса, чьи проекты жюри признает лучшими, получат 14,4 млн рублей. Кстати, организаторы особенно подчеркивают, что не желают видеть никаких умозрительных проектов. Все, что им нужно, - четко обоснованная, экономически выгодная концепция. Возможно, потом под нее поищут концессионера.

ИСТОЧНИК KP.RU