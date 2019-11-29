В Самаре на Ново-Вокзальной пенсионер на Hyundai сбил на пешеходном переходе двоих школьников

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-29T08:16:30+03:00

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Вечером в четверг, 28 ноября, на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали дети. Примерно в 17:30 под колеса Hyundai угодили двое мальчиков.

- Дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Улица хорошо освещена. В ближайшем к тротуару ряду остановилась машина и пропустила детей, а в следующем ряду нет, - поделились в соцсетях очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе облГлавка, за рулем иномарки находился 83-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Фадеева в направлении Московского шоссе, не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе 10-летнего и 11-летнего мальчиков. Обоих пострадавших увезли в больницу. По предварительным данным, один ребенок получил перелом ноги и сотрясение головного мозга. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU