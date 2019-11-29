2019-11-29T08:16:30+03:00
Происшествия

В Самаре на Ново-Вокзальной пенсионер на Hyundai сбил на пешеходном переходе двоих школьников

Детей с различными травмами увезли в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Иван Маясин / ДТП 163 СамараФото: Иван Маясин / ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 28 ноября, на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали дети. Примерно в 17:30 под колеса Hyundai угодили двое мальчиков.

- Дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Улица хорошо освещена. В ближайшем к тротуару ряду остановилась машина и пропустила детей, а в следующем ряду нет, - поделились в соцсетях очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе облГлавка, за рулем иномарки находился 83-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Фадеева в направлении Московского шоссе, не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе 10-летнего и 11-летнего мальчиков. Обоих пострадавших увезли в больницу. По предварительным данным, один ребенок получил перелом ноги и сотрясение головного мозга. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на два дня перекроют движение по улице Советской Армии
Погода на выходные в Самарской области: в регион нагрянут мокрый снег с дождем
В Новокуйбышевске экс-сотрудник Росгвардии организовал банду и занялся торговлей наркотиков
В Самарской области мужчина без прав опрокинул «Гранту» на крышу
Жительница Новокуйбышевска погасила долг за коммуналку из страха осуждения на работе
Врача «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение во время игры молодежного первенства РПЛ
В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков на стадион повезут трамваи S5
В Самаре почти за 54 млн рублей капитально отремонтируют стадион «Торпедо-4»
Андрей Каряка приедет на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»
Мэрия Самары готова потратить 1,23 млн рублей, чтобы узнать, что про нее пишут
Теперь-то их не уволят! Работающих предпенсионеров из Самары научат "бесконфликтному общению"
В Самаре на переселение людей из аварийного жилья направят 7 млрд рублей
Победителям - 14 миллионов: о развитии площадки у "Самара Арены" подумают участники международного конкурса
Умер первый министр образования Самарской области
Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег
Самарец выпрыгнул из окна и выжил, переломав себе ноги
Роспотребнадзор начал проверку качества воды в Автозаводском районе Тольятти
Самарский облсуд признал незаконной зарплату мэра Октябрьска Александры Гожей
"Это корабль хищников?" Жителей Самары свел с ума огромный светящийся волан в небе
В Сызрани прохожие отомстили парню, который испортил чужую машину
Кинолог с собакой не смог найти следы преступника, который напал на адвоката недалеко от театра оперы и балета
Посла Швейцарии обвиняет в харассменте россиянка- сотрудница посольства