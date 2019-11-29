В Самаре на переселение людей из аварийного жилья направят 7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-29T08:34:01+03:00

Эти средства пойдут на закупку новых квартир для более чем 11 тысяч человек

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В Самаре приступили к расселению аварийных домов. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в областной столице планируется переселить в новые квартиры 11 380 человек из 481 ветхого дома.

- Общий объем финансирования составляет 7 341,09 млн рублей. Оно идет из трех источников: 86% средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9% областных средств и 5% местный бюджет, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, программа по переселению людей из аварийного жилья рассчитана на 6 этапов. До 1 сентября 2025 года новые квартиры получат более 20 тысяч жителей региона. На первом этапе (2019-2020 годы) планируется переселить 1,5 тысяч человек, большая часть из них — 1 071 человек — жители Самары. На закупку жилья на ближайший год в столице региона выделено более 584,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU