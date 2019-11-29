2019-11-29T09:16:59+03:00
Общество

В Самаре почти за 54 млн рублей капитально отремонтируют стадион «Торпедо-4»

Спортобъект и здания на его территории приведут в порядок до конца лета 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчик приведет в порядок и комплекс военных казарм Линдовского городкаПодрядчик приведет в порядок и комплекс военных казарм Линдовского городкаФото: Google Карты
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В Самаре капитально отремонтируют стадион «Торпедо-4» на улице Мичурина, в том числе и объект культурного наследия регионального значения «Комплекс военных казарм Линдовского городка». Подрядчика для выполнения работ уже нашли. Обновлением спортобъекта займется ООО «Самараспортстрой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет приступить к работам в декабре 2019 года. Ему предстоит убрать и вывезти весь мусор, установить временные ограждения, демонтировать и заменить строительные конструкции, кровлю и полы, восстановить разрушенную кладку стен, обновить инженерные коммуникации, установить необходимое оборудование и благоустроить территорию, - говорится в техзадании.

На ремонт стадиона из областного и городского бюджетов выделят 53,948 млн рублей. Заказчиком выступает МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 17». Завершить работы подрядчик должен будет до 31 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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