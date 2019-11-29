В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков на стадион повезут трамваи S5

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-29T09:45:39+03:00

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В субботу, 30 ноября, в 15:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 18 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Уфа». В этот день болельщиков на спортобъект по традиции повезут трамваи S5. Они будут работать в длинном и коротком вариантах, то есть одни трамваи будут курсировать от улицы Тухачевского, а другие — от Барбошиной поляны.

- Трамваи S5 начнут движение от остановки «ул. Тухачевского» в сторону «Самара Арены» в 11:58 с интервалом 8-10 минут. Доставку зрителей до стадиона они завершат в 15:15. Работа их возобновится в 17:00, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также в день матча будут работать трамваи № 11 и 12. До стадиона «Самара Арена» они будут ходить до 13:00, а позже и до окончания движения — до остановки «Барбошина поляна». Кроме того, добраться до спортобъекта можно будет на других видах транспорта, только в этом случае либо придется идти часть пути пешком, либо пересаживаться на иные маршруты.

После завершения матча самарцев на остановке «ул. Алма-Атинская» будут ждать дополнительные автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67, а на остановке на улице 2-ой проезд в районе стоянки такси — автобус № 50.

Что касается тех, кто собрался на стадион на собственном авто, то для них будет работать бесплатная Северная парковка, а для обладателей специального разрешения — Южная парковка. Добавим, что движение транспорта по Проездам № 7, 8, 10 и 12 будет закрыто. А на улицах Арена 2018, 2-ая Стадионная и Проезд № 2 нельзя будет останавливаться и парковаться.

ИСТОЧНИК KP.RU