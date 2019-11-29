Врача «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение во время игры молодежного первенства РПЛ
РФС решил дисквалифицировать врача «Крыльев Советов» Игоря Баищева на два матча за оскорбительное поведение во время игры молодежного первенства против ЦСКА. Один матч врач самарской команды пропустит условно, говорится в опубликованных итогах КДК РФС. Кроме того, Баищева еще и оштрафовали на 10 000 рублей.
- За оскорбительное поведение официального лица клуба в адрес соперника дисквалифицировать врача Баищева И.С. (ФК «Крылья Советов», Самара) на 2 матча первенства молодежных команд, при этом 1 матч считать реальным исполнением, а 1 матч - условной спортивной санкцией, а также оштрафовать его на 10 000 рублей, - говорится в документе на сайте РФС.
Кроме того, за два удаления у молодежки «Крыльев» в той же игре клуб получил штраф 25 000 рублей.
Напомним, игра молодежных составов «КС» и ЦСКА завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
ИСТОЧНИК KP.RU