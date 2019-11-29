2019-11-29T09:47:37+03:00
Спорт

Врача «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение во время игры молодежного первенства РПЛ

Одну из встреч Игорь Баищев пропустит условно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Игра молодежных составов «КС» и ЦСКА завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».Игра молодежных составов «КС» и ЦСКА завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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РФС решил дисквалифицировать врача «Крыльев Советов» Игоря Баищева на два матча за оскорбительное поведение во время игры молодежного первенства против ЦСКА. Один матч врач самарской команды пропустит условно, говорится в опубликованных итогах КДК РФС. Кроме того, Баищева еще и оштрафовали на 10 000 рублей.

- За оскорбительное поведение официального лица клуба в адрес соперника дисквалифицировать врача Баищева И.С. (ФК «Крылья Советов», Самара) на 2 матча первенства молодежных команд, при этом 1 матч считать реальным исполнением, а 1 матч - условной спортивной санкцией, а также оштрафовать его на 10 000 рублей, - говорится в документе на сайте РФС.

Кроме того, за два удаления у молодежки «Крыльев» в той же игре клуб получил штраф 25 000 рублей.

Напомним, игра молодежных составов «КС» и ЦСКА завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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