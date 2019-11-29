Жительница Новокуйбышевска погасила долг за коммуналку из страха осуждения на работе
В Новокуйбышевске местная жительница долгое время не платила за коммунальные услуги в итоге накопила долг в 85 тысяч рублей. "Вспомнить" об этом женщине помогли судебные приставы.
- Было установлено, что должница владеет автомобилем. В связи с этим пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины и о взыскании долга с ее заработной платы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области
Сразу после этого женщина явилась на прием к приставам. Она рассказала, что не хочет, чтобы коллектив узнал о ее долгах за коммуналку, и поспешила погасить всю сумму. Теперь все запреты с нее будут сняты.
ИСТОЧНИК KP.RU