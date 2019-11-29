Жительница Новокуйбышевска погасила долг за коммуналку из страха осуждения на работе

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-29T09:59:28+03:00

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В Новокуйбышевске местная жительница долгое время не платила за коммунальные услуги в итоге накопила долг в 85 тысяч рублей. "Вспомнить" об этом женщине помогли судебные приставы.

- Было установлено, что должница владеет автомобилем. В связи с этим пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины и о взыскании долга с ее заработной платы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области

Сразу после этого женщина явилась на прием к приставам. Она рассказала, что не хочет, чтобы коллектив узнал о ее долгах за коммуналку, и поспешила погасить всю сумму. Теперь все запреты с нее будут сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU