2019-11-29T10:14:49+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина без прав опрокинул «Гранту» на крышу

Автомобилиста госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель превысил скорость и вылетел с дороги в кюветВодитель превысил скорость и вылетел с дороги в кюветФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 28 ноября, в 9:15 на 8 км трассы «Волжский Утес — Березовка» произошло ДТП. Там опрокинулся в кювет автомобиль «Лада Гранта».

- За рулем легковушки находился 44-летний мужчина, который не имеет водительских прав. Автомобилист, двигаясь со стороны села Березовка в направлении села Волжский Утес, не выбрал безопасную скорость и выехал в правый кювет. После этого машина опрокинулась на крышу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил травмы, с которыми он самостоятельно обратился в больницу. Его госпитализировали. По данным полицейских, автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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