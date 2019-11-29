В Самарской области мужчина без прав опрокинул «Гранту» на крышу
В четверг, 28 ноября, в 9:15 на 8 км трассы «Волжский Утес — Березовка» произошло ДТП. Там опрокинулся в кювет автомобиль «Лада Гранта».
- За рулем легковушки находился 44-летний мужчина, который не имеет водительских прав. Автомобилист, двигаясь со стороны села Березовка в направлении села Волжский Утес, не выбрал безопасную скорость и выехал в правый кювет. После этого машина опрокинулась на крышу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося мужчина получил травмы, с которыми он самостоятельно обратился в больницу. Его госпитализировали. По данным полицейских, автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU