2019-11-29T10:38:16+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске экс-сотрудник Росгвардии организовал банду и занялся торговлей наркотиков

Ближайшие несколько лет мужчина будет сидеть в колонии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Членов банды осудили за сбыт крупных партий наркотиковЧленов банды осудили за сбыт крупных партий наркотиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области силовики раскрыли банду, которая занималась сбытом наркотиков в крупном размере через интернет. Организатором ее выступил 31-летний бывший командир взвода ОВО по Новокуйбышевску управления Росгвардии по Самарской области, а одним из активных участников — 37-летний житель региона.

- Установлено, что члены преступной группы ежемесячно приобретали до 1 кг наркотиков на территории Башкирии, а потом на автомобиле доставляли в Самарскую область. Сбывали они запрещенные вещества через интернет-магазины путем закладок. Деньги покупатели переводили им на Qiwi-кошельки, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Экс-сотрудника Росгвардии задержали в ноябре 2017 года при покушении на сбыт более 300 грамм наркотиков. В апреле 2019 года Новокуйбышевский городской суд признал обоих мужчин виновными по статье 228.1 УК РФ и назначил им 8,5 и 7,5 лет колонии строгого режима. В дальнейшем мужчины обжаловали приговор. Самарский областной суд снизил им наказание до 8 и 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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