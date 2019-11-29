2019-11-29T10:56:19+03:00
Общество

Погода на выходные в Самарской области: в регион нагрянут мокрый снег с дождем

Зато температура воздуха немного повысится
Анастасия ФИЛАТОВА
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Снег будет идти все выходные, но не очень сильныйСнег будет идти все выходные, но не очень сильныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в эти выходные, 30 ноября и 1 декабря. По данным Приволжского УГМС, в регион придет небольшое потепление, также возможны снег, дождь и гололедица.

Так, небольшой снег прогнозируется в ночь на субботу, 30 ноября. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит -5...-10 °C. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, столбики термометров поднимутся до -1...-6 °C.

В ночь на воскресенье, 1 декабря, ожидаются мокрый снег и дождь, местами возможен гололед. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Днем также будет идти мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит +2...-3 °C.

В понедельник, 2 декабря, местами по области пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до -1...-6 °C. Местами на дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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