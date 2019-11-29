2019-11-29T11:08:17+03:00
Общество

В Самаре на два дня перекроют движение по улице Советской Армии

Коммунальщики будут чинить крупный водовод
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистам в выходные придется ездить в объезд улицы Советской АрмииАвтомобилистам в выходные придется ездить в объезд улицы Советской АрмииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вечером в пятницу, 29 ноября, перекроют движение транспорта по улице Советской Армии в районе Телецентра. Проезд ограничат из-за проведения ремонтных работ на крупном водоводе.

- На водоводе диаметром 900 мм произошел технологический отказ. Труба проходит прямо под проезжей частью. На время аварийно-восстановительных работ движение по улице Советской Армии будет закрыто от улицы Тихвинской до улицы 8-ой Радиальной, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Дорогу перекроют с 22:00 29 ноября и до окончания ремонта. Планируется, что коммунальщики завершат все работы до утра понедельника, 2 декабря. Как отмечают в компании, отключать холодную воду в ближайших домах не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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