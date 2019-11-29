2019-11-29T11:56:24+03:00
Происшествия

Пьяный тольяттинцец убил женщину стулом и едва не зарезал знакомого

Оба преступления мужчина совершил после ссор во время застолья
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинец может сесть за решетку на 15 летТольяттинец может сесть за решетку на 15 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти скоро предстанет перед судом 47-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он забил до смерти свою знакомую и едва не убил приятеля-собутыльника.

- Установлено, что летом 2019 года мужчина выпивал вместе со своей знакомой. В какой-то момент он поссорился с ней, схватил стул и начал избивать им женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась, - сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.

На этом мужчина не остановился. Он пошел пить дальше к своему приятелю. Тот тоже чем-то разозлил тольяттинца. На этот раз у него под рукой оказался нож. Мужчина ударил им знакомого не менее 5 раз. К счастью, в этом случае потерпевший выжил.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали на рассмотрение в суд. Агрессивному тольяттинцу грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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