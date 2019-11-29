У тольяттинцев спросят, что они хотят получить в 2020 году к праздноваию юбилея АвтоВАЗа

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-29T12:22:45+03:00

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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым. Они обсудили реализацию национальных проектов на территории региона. Губернатор рассказал об успехах в дорожном строительстве и решении задачи по вводу в эксплуатацию новых школ. Также по словам Дмитрия Азарова выполнить показатели одного из нацпроектов не позволяет тенденция к снижению рождаемости. В этом направлении в регионе будут особенно работать. Например, в 2020 году каждая семья, где родится ребенок, получит подарок стоимостью 10 тыс. рублей.

- Конечно, мы видим определенные демографические сложности, – прокомментировал Игорь Комаров. – Но я вижу, что работа идёт по всем национальным проектам. Вы знаете, какие решения необходимо принять, чтобы добиться наибольших успехов. Уверен, что примете все меры, чтобы в следующем году более эффективно и быстро решать задачи, поставленные Президентом России.

Также на встрече говорили о подготовке к празднованию 50-летию выпуска первого авто с конвейреа АВТОВАЗа.

Следующий год с точки зрения бюджетных приоритетов региона я объявил годом Тольятти, – рассказал Дмитрий Азаров. – Год юбилейный не только для АВТОВАЗа, а для всего города. И мы сконцентрируем усилия на том, чтобы каждый житель Автограда почувствовал этот праздник.

Губернатор отметил, что мэрия уже подала предложения, что нужно сделать в городе в 2020 году. Дмитрий Азаров порекомендовал местным властям посоветоваться с жителями, чтобы определить самые приоритетные направления. Также он попросил Игоря Комарова о поддержке и согласие на это получил.

ИСТОЧНИК KP.RU