Депутат Госдумы Евгений Серпер посетил с рабочим визитом Жигулевск

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-29T12:27:29+03:00

Он побывал на заседании городской думы и встретился с жителями.

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Депутат Госдумы Евгений Серпер в четверг, 28 ноября, посетил с рабочей поездкой Жигулевск. Он принял участие в заседании городской думы, где главной темой обсуждения были итоги реализации нацпроектов. В этом году в Жигулевске реализовали 10 из 12 национальный проектов. Там продолжается ремонт здравпункта на Солнечной поляне, в Зольном на базе школы открыли Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в ближайших планах открыть поликлинику в Морквашах.

Помимо этого, в Жигулевске открылся виртуальный концертный зал, где можно посмотреть трансляции из главных концертных залов страны. В следующем году планируют купить музыкальные инструменты в детскую школу искусств. В рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды обновляют парки и скверы, облагораживают придомовую территорию.

- Радует, что в этом году Жигулевск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Проект реконструкции парка 40 лет ВЛКСМ получил много позитивных оценок. Была проделана непростая работа, и это только начало, - считает Евгений Серпер.

Глава Жигулевска Дмитрий Холил поблагодарил депутата Госдумы за помощь в решении актуальных городских вопросов и развитии территории. Благодаря активной позиции федерального депутата на следующий год удалось почти в три раза увеличить финасирование дорожного строительства и ремонта.

Кроме того, 28 ноября Евгений Серпер провел в Жигулевске прием граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU