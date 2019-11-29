Ограбление века: двое мужчин утащили банку со снеками из пивной в Тольятти

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-29T13:01:43+03:00

Сотрудники магазина посчитали, что "героев" должны знать в лицо и опубликовали видео преступления в сети

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За сигареты заплатили, а за закуску нет. Именно так вечером 22 ноября двое мужчин из Тольятти. Они пришли в пивной магазин на улице Ворошилова и утащили оттуда банку со снеками.

- Украсть за 60 секунд! Некачественные и просроченные жизнью людишки. Почему бы не помочь этим "героям" стать известными ? Ведь героев должны знать в лицо! - пишут в социальных сетях сотрудники торговой точки.

Видео дерзкого ограбления также опубликовано в интернете. Двое мужчин зашли в разливайку. Один начал отвлекать продавца, а другой выбирать закуску. В итоге первый покупает сигарет, а второй за его спиной ловко прячет банку за пазуху.

Ограбление пивного магазина в Тольятти .

ИСТОЧНИК KP.RU