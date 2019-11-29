Ограбление века: двое мужчин утащили банку со снеками из пивной в Тольятти
За сигареты заплатили, а за закуску нет. Именно так вечером 22 ноября двое мужчин из Тольятти. Они пришли в пивной магазин на улице Ворошилова и утащили оттуда банку со снеками.
- Украсть за 60 секунд! Некачественные и просроченные жизнью людишки. Почему бы не помочь этим "героям" стать известными ? Ведь героев должны знать в лицо! - пишут в социальных сетях сотрудники торговой точки.
Видео дерзкого ограбления также опубликовано в интернете. Двое мужчин зашли в разливайку. Один начал отвлекать продавца, а другой выбирать закуску. В итоге первый покупает сигарет, а второй за его спиной ловко прячет банку за пазуху.
Ограбление пивного магазина в Тольятти .
ИСТОЧНИК KP.RU