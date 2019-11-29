В Самаре за 6 млн рублей капитально отремонтируют детскую поликлинику в пятой медсанчасти

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-29T13:00:57+03:00

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В Самаре собираются капитально отремонтировать здание детской поликлиники медсанчасти №5, которая находится на ул. Елизарова. Начальная цена контракта - 6 миллионов рублей. Подрядчика ищут через госзакупки. Прием заявок начался 29 ноября. Все работы должны быть выполнены до 30 апреля 2020 года. Заявки от участников аукциона ждут до 9 декабря.

Согласно аукционной документации, здесь должны обустроить два входа, провести сантехнические работы, устроить пол и потолки, смонтировать окна и двери, а также обустроить подъемы для колясок.

Стоит отметить, что местные жители давно настаивали на том, что помещению необходим ремонт. Для них обновление больницы станет приятным открытием следующего года. Мамы с детьми, прикрепленные сюда, надеются, что после ремонта здесь также станет меньше очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU