2019-11-29T13:04:50+03:00
Общество

В Самарской области нашли разбивавшего уличные фонари хулигана

Вандалом оказался местный школьник
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь за подростком-вандалом будут пристально следить сотрудники ПДНТеперь за подростком-вандалом будут пристально следить сотрудники ПДН
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В Похвистнево полицейские нашли молодого человека, который «обстреливал» камнями фонарь. Напомним, вандала запечатлела одна из уличных камер видеонаблюдения. Крушить чужое имущество парень пошел после потасовки со своими товарищами.

- Хулиганом оказался 15-летний житель Похвистнева, который обучается в одной из местных школ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подростка поставили на профилактический учет в отделении по делам несовершеннолетних. А на его законных представители правоохранители составили протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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