2019-11-29T13:17:09+03:00
Происшествия

Самарец попал под статью за попытку передать взятку чиновникам из Промышленного района

Сумма незаконного вознаграждения составила 60 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Посредник получил взятку на парковке возле одного из ТЦПосредник получил взятку на парковке возле одного из ТЦФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который хотел передать взятку сотруднику администрации Промышленного района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- В минувшую среду, 27 ноября, подозреваемый, находясь в салоне автомобиля на парковке около ТЦ, получил от мужчины 60 тысяч рублей, которые он пообещал передать сотрудникам администрации Промышленного района, - рассказали следователи.

По данным правоохранителей, деньги предназначались за общее покровительство и за не проведение проверок в торговых точках. Уголовное дело возбудили по статье «Посредничество во взяточничестве». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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