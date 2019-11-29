Самарец попал под статью за попытку передать взятку чиновникам из Промышленного района
В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который хотел передать взятку сотруднику администрации Промышленного района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- В минувшую среду, 27 ноября, подозреваемый, находясь в салоне автомобиля на парковке около ТЦ, получил от мужчины 60 тысяч рублей, которые он пообещал передать сотрудникам администрации Промышленного района, - рассказали следователи.
По данным правоохранителей, деньги предназначались за общее покровительство и за не проведение проверок в торговых точках. Уголовное дело возбудили по статье «Посредничество во взяточничестве». Сейчас его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU