2019-11-29T13:46:43+03:00
Общество

В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков будут согревать чаем и пледами

Зрители смогут приобрести их в точках продаж на стадионе
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Выдавать чай и пледы будут перед матчемВыдавать чай и пледы будут перед матчемФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

В эту субботу, 30 ноября, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч «Крылья Советов» - «Уфа». Поскольку погода в последнее время довольно холодная, то организаторы обещают сделать все возможное, чтобы болельщики не замерзли.

- До начала игры в точках питания у секторов С122 и D114 будет бесплатно раздавать горячий чай. Количество порций ограничено. Также чай можно будет приобрести до и во время игры во всех точках продаж, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Также впервые на матче в Самаре зрители смогут взять себе пледы. Их будут раздавать под депозит в 500 рублей в официальных точках продаж атрибутики «Крыльев Советов», расположенных у секторов С122 и А105, 106, 107. Отметим, что вернуть свои деньги можно будет после окончания матча. Для этого нужно сохранить чек и плед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из-за работ на Советской Армии автобусы № 21м и 35 пустят в объезд
В Самарской области бороться со снегом на федеральных трассах будут почти 200 спецмашин
В Самарской области депутата накажут за прогулы заседаний думы
На грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено» сократят число рейсов
В Самарской области до конца 2019 года хотят протестировать на ВИЧ 25% населения
Самарец попал под статью за попытку передать взятку чиновникам из Промышленного района
В Самарской области нашли разбивавшего уличные фонари хулигана
В Самаре за 6 млн рублей капитально отремонтируют детскую поликлинику в пятой медсанчасти
Ограбление века: двое мужчин утащили банку со снеками из пивной в Тольятти
В Самаре закроют проезд по дублеру Московского шоссе
Депутат Госдумы Евгений Серпер посетил с рабочим визитом Жигулевск
У тольяттинцев спросят, что они хотят получить в 2020 году к праздноваию юбилея АвтоВАЗа
В Самаре двоих тепловиков задержали по подозрению в коррупции
Пьяный тольяттинцец убил женщину стулом и едва не зарезал знакомого
В Самаре определили сроки строительства второй очереди школы на 5-ой просеке
В Самаре на два дня перекроют движение по улице Советской Армии
Погода на выходные в Самарской области: в регион нагрянут мокрый снег с дождем
В Новокуйбышевске экс-сотрудник вневедомственной охраны организовал банду и занялся торговлей наркотиков