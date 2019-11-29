В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков будут согревать чаем и пледами

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-29T13:46:43+03:00

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В эту субботу, 30 ноября, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч «Крылья Советов» - «Уфа». Поскольку погода в последнее время довольно холодная, то организаторы обещают сделать все возможное, чтобы болельщики не замерзли.

- До начала игры в точках питания у секторов С122 и D114 будет бесплатно раздавать горячий чай. Количество порций ограничено. Также чай можно будет приобрести до и во время игры во всех точках продаж, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Также впервые на матче в Самаре зрители смогут взять себе пледы. Их будут раздавать под депозит в 500 рублей в официальных точках продаж атрибутики «Крыльев Советов», расположенных у секторов С122 и А105, 106, 107. Отметим, что вернуть свои деньги можно будет после окончания матча. Для этого нужно сохранить чек и плед.

ИСТОЧНИК KP.RU