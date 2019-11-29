В Самарской области до конца 2019 года хотят протестировать на ВИЧ 25% населения

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-29T14:08:03+03:00

За 10 месяцев в регионе впервые выявили вирус иммунодефицита у 2292 человек, это на 723 человека меньше, чем в 2018 году.

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В Самарской области до конца года собираются протестировать на ВИЧ 25% населения. За 10 месяцев вирус иммунодефицита впервые выявили у 2292 человек в регионе. При этом наблюдается положительная тенденция – в 2015 году в области протестировали 18% населения, а ВИЧ выявили и подтвердили у 3351 человека. В 2018 году эти цифры были 24% и 3015 человек соответственно.

- В Самарской области первый пациент с ВИЧ-инфекцией появился в 1989 году. Сегодня в регионе с ВИЧ-инфекцией живут около 36 тысяч человек, из них более 33 тысяч находятся на диспансерном учете в СПИД-центре. Получают антиретровирусную терапию 71,6 % пациентов, состоящих на учете, - рассказали в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД.

Эксперты считают, что снижение вновь заразившихся ВИЧ связано с профилактической работой, которая проходит в Самарской области. В том числе с работой, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря.

- В Самарской области традиционно этой дате приурочено большое количество профилактических мероприятий. Врачи отправляются в ВУЗы, школы, на предприятия, чтобы рассказать о той угрозе, которую несёт ВИЧ-инфекция. Промоутеры СПИД-центра раздают в оживлённых местах Самары флаеры с информацией, где можно бесплатно сдать тест на ВИЧ, - рассказали в СПИД-центре.

Сдать тест на ВИЧ можно в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU