2019-11-29T14:10:35+03:00
Общество

На грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено» сократят число рейсов

Суда начнут ходить по-новому со 2 декабря
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из расписания паромов уберут один рейсИз расписания паромов уберут один рейсФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре изменится расписание движения судов на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено». Они начнут курсировать по-новому со следующего понедельника, 2 декабря. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, на следующей неделе суда до Рождествено и обратно будут курсировать дважды в день. Отправление из Самары запланировано в 8:00 и 18:00, а из Рождествено в 6:00 и 16:30.

Напомним, что с 16 ноября суда по маршруту «Октябрьский спуск — Рождествено» делали три рейса. Транспортная компания решила убрать из расписания рейс из Самары на 12:00, а из Рождествено — на 10:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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