2019-11-29T14:37:54+03:00
Общество

В Самарской области депутата накажут за прогулы заседаний думы

Слишком мало времени своей работе в думе стал уделять депутат Сергей Ахметов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Депутата на месяц оставят без денежных выплатДепутата на месяц оставят без денежных выплат
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В думе Жигулевска завелся систематический прогульщик. Речь идет о депутате Сергее Ахметове, который входит в состав комиссии по бюджетной, финансовой, налоговой и экономической политике, планированию, инвестициям и предпринимательству, а также в комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности. В последнее время он стал слишком часто пропускать заседания, что не понравилось членам гордумы. В итоге его решили наказать рублем.

- Депутат Сергей Ахметов систематически пропускает заседания городской думы и постоянных комиссий. За это он будет на месяц лишен денежной выплаты, - говорится в решении, подписанным председателям думы Жигулевска Юрием Смеловский в четверг, 28 ноября.

Данное решение уже должно было вступить в силу. К слову, причина постоянных пропусков депутатом заседаний гордумы не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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