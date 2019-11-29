В Самарской области бороться со снегом на федеральных трассах будут почти 200 спецмашин
В Самарской области привели в готовность технику, которая зимой будет бороться со снегом на федеральный трассах. Общее количество «бойцов» составит 198 штук. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, тракторы и другая техника.
- Контроль за обстановкой на трассах М-5 «Урал», Р-228 «Сызрань — Волгоград», А-300 «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном» будет вестись с помощью комплексных постов дорожного контроля метеосистемы, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
Также автомобилисты смогут сами сообщить о занесенных снегом дорогах, позвонив по телефону диспетчерской службы: 8 (8412) 55-11-04. Звонки будут принимать круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU