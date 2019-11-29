2019-11-29T14:51:37+03:00
Общество

В Самарской области бороться со снегом на федеральных трассах будут почти 200 спецмашин

Технику уже подготовили к зимнему ненастью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Техника будет убирать федеральные трассы М-5, Р-228 и А-300Техника будет убирать федеральные трассы М-5, Р-228 и А-300Фото: Архив "КП"
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В Самарской области привели в готовность технику, которая зимой будет бороться со снегом на федеральный трассах. Общее количество «бойцов» составит 198 штук. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, тракторы и другая техника.

- Контроль за обстановкой на трассах М-5 «Урал», Р-228 «СызраньВолгоград», А-300 «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном» будет вестись с помощью комплексных постов дорожного контроля метеосистемы, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Также автомобилисты смогут сами сообщить о занесенных снегом дорогах, позвонив по телефону диспетчерской службы: 8 (8412) 55-11-04. Звонки будут принимать круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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