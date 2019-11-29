2019-11-29T15:55:26+03:00
Происшествия

В Самаре ищут разбойника, который напал на два магазина в Кировском районе

Предполагаемого преступника засняла камера видеонаблюдения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Игорь РудаковФото: Игорь РудаковФото: Twitter.com
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В Кировском районе Самары завелся разбойник. Он промышляет нападениями на магазины.

- Преступления были совершены по адресам: проспект Кирова, 201 и проспект Металлургов, 77. Кто владеет информацией, просим сообщить об этом в отдел полиции № 1 или по телефону: 89372337863. Начальник уголовного розыска Александр Есин, - сообщил в твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.

Отметим, что 27 ноября было совершено нападение на магазин на проспекте Металлургов, 56. Как сообщил «Комсомольской правде — Самара» источник в правоохранительных органах, в тот день неизвестный примерно в 11:40 зашел в торговую точку и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 6 тысяч рублей.

Приметы разбойника: 35-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения. Одет мужчина был в черные болоньевые куртки и брюки. На голове у него была темная шапка с козырьком. Не исключено, что этот человек может быть причастен к этим двум нападениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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