2019-11-29T16:26:46+03:00
Общество

Самарцам предлагают помочь выбрать лучшие школьный и студенческий театры ПФО

Жители региона смогут принять участие в голосовании по определению победителя фестиваля «Театральное Приволжье»
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В пятницу, 29 ноября, стартовало голосование за лучшие школьные и студенческие постановки фестиваля ПФО «Театральное Приволжье». Напомним, от Самарской области в конкурсе участвуют студенты института культуры со спектаклем «Аленький цветочек» и ученики детской школы искусств № 6 образцовой эстрадной студии «Дорога добра» со спектаклем «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями».

- Голосование продлится ровно одни сутки. Принять участие в нем смогут все желающие. Для этого нужно позвонить по бесплатному телефону: 8 (800) 350-35-43 и в тональном режиме набрать порядковый номер лучшей постановки: от 1 до 14 - студенческие и от 15 до 28 - школьные. Самарские спектакли идут под номерами 12 и 26. Жители Самарской области могут голосовать только за театры других регионов, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Голосование закончится в субботу, 30 ноября, в 14:00 по самарскому времени. Имена победителей будут объявлены во время онлайн-трансляции на официальном сайте конкурса. Отметим, что завтра определят не только лучшие студенческие и школьные театры ПФО, но и победителей в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Финалистам фестиваля обещают призы и ценные подарки, а также памятные знаки и гранты на постановку новых спектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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